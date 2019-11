Twitter introduceert Topics-functie: vanaf morgen kun je ook onderwerpen volgen ttr

12 november 2019

15u22

Bron: The Verge 1 iHLN Twitter introduceert een nieuwe functie: Topics. Daarmee kun je tweets over driehonderd verschillende onderwerpen volgen op een speciale tijdlijn. Zo krijg je enkel onderwerpen te zien die je interesseren zonder dat je hiervoor bepaalde personen moet volgen. De Topics-functie is vanaf morgen wereldwijd beschikbaar.

Twitter scant eerst en vooral tweets op keywords, zodat je alleen berichten over het gevolgde onderwerp te zien krijgt. Daarbij wordt onder meer gekeken wie de tweet heeft verzonden. Bericht deze persoon vaker over dit onderwerp? Dan is het vrij geloofwaardig dat deze persoon ook nu over dat welbepaalde item iets heeft geschreven. Ook wordt gekeken naar hoeveel Twitter-gebruikers er reageerden op de desbetreffende tweet. Hoe meer reacties, hoe groter de kans dat de tweet op een speciale tijdlijn terechtkomt.

Het is mogelijk om in totaal driehonderd verschillende onderwerpen, waaronder diverse sporten en popartiesten, te volgen. Dit zal later nog uitgebreid kunnen worden, zo staat in een artikel van The Verge te lezen. Wie de gloednieuwe functie van Twitter wil uittesten, moet nog een dagje wachten. De Topics-optie zal vanaf morgen wereldwijd beschikbaar zijn.

Het bedrijf werkt naar verluidt ook aan een optie om onderwerpen te negeren, zo kun je bijvoorbeeld verhinderen dat je spoilers over een film of een serie te zien krijgt. Tot slot zul je ook door onderwerpen kunnen zoeken via een pagina en onderwerpen op een speciale lijst kunnen bekijken.