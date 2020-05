Twitter in Frankrijk aangeklaagd voor niet reageren op online haat HR

12 mei 2020

17u22

Bron: Belga 0 iHLN Vier antidiscriminatieorganisaties hebben maandag in de rechtbank van Parijs een rechtszaak tegen sociaalnetwerksite Twitter aangespannen. Ze oordeelden dat het sociale netwerk op een aanhoudende manier tekortschoot in zijn verplichtingen op het gebied van inhoudsmoderatie.

Twitter zou sinds de lockdown 43 procent meer haatberichten en haatreacties bevatten. Door de nalatigheid van Twitter treden de UEJF, SOS Racisme en SOS Homophobie nu op in kort geding tegen de sociaalnetwerksite. Twitter is namelijk wettelijk verplicht te modereren bij zulke reacties of berichten.

De organisaties konden door een onderzoek dat ze uitvoerden tussen 17 maart en 5 mei vaststellen dat racistische berichten met 40,3 procent toenamen in die periode. Antisemitische inhoud nam met 20 procent toe en gendergerelateerde haat steeg met 48 procent.



De verenigingen zeggen ook dat ze 1.110 haattweets hebben gemeld. Twitter heeft slechts 12 procent van die meldingen aangepakt.

SOS Racismepresident Dominique Sopo meldt in een persbericht dat hij deze resultaten onaanvaardbaar vindt. “De test laat zien dat er een enorme tekortkoming is van het platform op dit vlak. Twitter weigert menselijke hulpbronnen in te zetten die nodig zijn voor het modereren van zo'n inhoud.”

Menselijke hulpbronnen

De verenigingen vragen de rechtbank een deskundige aan te stellen die de noodzaak van menselijke hulpbronnen vaststelt om zo te vechten tegen de verspreiding van haat.

Sociaalnetwerksites gelden vaak als een platform dat haat en geweld promoot. Ze worden daarom aangemoedigd om gebruik te maken van filteralgoritmes, rapportageprocedures en moderators.

In Frankrijk zou op 13 mei een wetsvoorstel goedgekeurd moeten worden ter bestrijding van haat op het internet. Sites zullen dan verplicht zijn om duidelijk illegale inhoud binnen 24 uur te verwijderen.

Lees ook: Twitter neemt extra maatregelen tegen berichten die “ontmenselijken op basis van leeftijd, handicap of ziekte”