Twitter excuseert zich voor zoekfout #bisexual en werkt aan oplossing

16u34

Bron: ANP 0 ANP XTRA iHLN Twitter werkt aan een probleem met de zoekterm 'bisexual', laat het technologiebedrijf vandaag weten. Het Engelse woord voor biseksueel levert op dit moment geen resultaten op bij de zoekfunctie voor foto's, video's en nieuws op Twitter, wat met veel kritiek gepaard gaat.

Die blokkade is volgens het sociale medium een ongelukje. Twitter hanteert woordenlijsten met termen die vaak zijn gekoppeld aan pornografische tweets, die verboden zijn. Doordat die lijst niet goed is bijgehouden, kon het volgens het Amerikaanse bedrijf voorkomen dat de onschuldige zoekterm 'bisexual' geen resultaat oplevert. Dit leidde tot veel consternatie onder de LGBT-gemeenschap.

Twitter neemt de lijsten op dit moment onder de loep en hoopt zijn fout binnen een etmaal te kunnen verhelpen. Wie zoekt op het Nederlandse 'biseksueel' vindt overigens video- en fotomateriaal in overvloed.

