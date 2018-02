Twitter en Facebook nog steeds niet in orde met Europese consumentenregels ep

15 februari 2018

14u51

Bron: Belga 0 iHLN Sociale netwerken als Twitter en Facebook respecteren nog steeds niet alle consumentenregels die in de Europese Unie van kracht zijn. Dat heeft eurocommissaris voor Justitie en Consumentenzaken Vera Jourova vandaag aangeklaagd.

Na veelvuldige klachten van consumenten hadden de Europese Commissie en de nationale consumentenorganisaties eind 2016 aan Facebook, Twitter en Google+ gevraagd om hun gebruiksvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de Europese wetgeving. Vandaag zijn de wijzigingen gepubliceerd die de sociale netwerken intussen hebben doorgevoerd, maar die volstaan in het geval van Facebook en Twitter nog steeds niet. "Onaanvaardbaar", vindt Jourova, die met sancties dreigt.

Volgens Jourova garanderen Twitter en Facebook bijvoorbeeld nog onvoldoende dat ze gebruikers steevast zullen informeren wanneer door hen geüploade content wordt verwijderd. Twitter kan ook nog steeds zijn gebruiksvoorwaarden wijzigen zonder zijn gebruikers daarover voldoende te informeren, zo stipte de Commissie nog aan.

Aan een aantal andere Europese verzuchtingen kwamen de drie internetbedrijven intussen wel tegemoet, zoals het recht om een onlineaankoop te herroepen. Ook kunnen Europese consumenten vanaf maart in eigen land klacht indienen, in plaats van in Californië. Ook stemmen alle ondernemingen in met de plicht om alle commerciële en gesponsorde inhoud op hun sites als zodanig aan te duiden.