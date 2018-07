Twitter annuleert in twee maanden tijd 70 miljoen verdachte accounts in strijd tegen 'fake news' KVDS

07 juli 2018

19u17

Socialenetwerksite Twitter heeft in twee maanden tijd meer dan 70 miljoen accounts geschorst waarmee vermoedelijk valse informatie verspreid werd. Dat meldt de Amerikaanse krant Washington Post.

Volgens de krant, die toevoegt dat de informatie door Twitter bevestigd werd, worden gemiddeld meer dan 1 miljoen accounts per dag opgeschort. Midden mei was er een piek, toen meer dan 13 miljoen verdachte profielen in een week tijd werden verwijderd.

Propaganda

De grote socialenetwerksites zoals Facebook en Twitter hebben strengere regels ingevoerd voor politieke propaganda, nadat hen laksheid verweten werd in hun optreden tegen 'fake news' tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Toen bleek dat talrijke berichten gepost werd door zogenaamde bots (automatische accounts) of door profielen afkomstig uit Rusland.





In februari stelde het Amerikaanse gerecht 13 Russen in verdenking voor hun deelname aan "een informatieoorlog tegen de VS" op sociale media, door politieke en raciale spanningen op te wekken tijdens de campagne en de Republikein Donald Trump te helpen door Hillary Clinton aan te vallen.

Speciale aanklager Robert Mueller voert al meer dan een jaar onderzoek om uit te maken of de Trump-campagne bewust een rol gespeeld heeft bij die Russische inmenging.

Verkiezingen

Twitter kondigde in mei aan dat politieke adverteerders documenten zullen moeten voorleggen waaruit blijkt dat ze zich wel degelijk in de Verenigde Staten bevinden. In de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november zullen kandidaten ook duidelijk geïdentificeerd moeten worden op Twitter.