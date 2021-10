Trivium linkt twee nummers aan ‘The Elder Scrolls Online’: hoe ‘metal’ kunnen videogames zijn?

Tot eind december gaan spelers van The Elder Scrolls Online hier en daar wat Trivium horen, en zullen fans van de metalgroep uit Orlando (Amerikaanse staat Florida) wellicht niet kunnen ontsnappen aan wat visuele thema’s uit de onlinegame. Bethesda, het videogamelabel achter The Elder Scrolls Online, ging een co-marketing-partnerschap aan met de groep, waarbij onder meer een van de liedjes die in de game door een bard worden gezongen werd ‘gemetalliseerd’, en een nieuwe track op hun nieuwe album In the Court of the Dragon in het Elder Scrolls Online-thema werd gegoten.

“Ik werd helemaal gek toen we hierover werden gemaild”, zegt Matt Heafy, de frontman van de groep. Het waarom is niet ver te zoeken: Heafy is zelf een verstokte gamer, die zelfs een eigen Twitch-kanaal heeft. Net als de drie andere groepsleden, overigens.

Volledig scherm Beeld uit 'The Elder Scrolls Online'. Volgens Trivium-frontman Matt Heafy zou dit ook de cover van een metalplaat kunnen zijn. © Bethesda

“Videogames waren er voor mij al voordat muziek er was”, vervolgt Heafy in een gesprek met HLN. “Ik begon als dertienjarige met muziek, maar ik gamede al van mijn vijfde of zo. Ik heb altijd al geprobeerd om die twee werelden met elkaar te doen samengaan in wat ik doe. Vandaar mijn streamingkanaal bijvoorbeeld. Maar je vindt ook muzikale elementen uit videogames – zoals Final Fantasy VII – in onze muziek. De muziek in veel games, vooral de Final Fantasy-reeks, is heel metal.”

Phalanx, een nummer op jullie nieuwe plaat In the Court of the Dragon, kreeg een videoclip met beelden uit The Elder Scrolls Online. Maar jullie hebben ook een van de liederen van de bards in de game verwerkt tot een metalsong. Hoe ging dat?

Heafy: “Toen we het lied beluisterden, haalden we er al meteen elementen uit die goed zouden passen in een metalnummer. Het had van die barokke renaissancevibes. We hebben dat al geweldige bronmateriaal gewoon verwerkt in wat wij als onze eigen sound beschouwen.”

Volledig scherm Matt Heafy: 'Ooit wil ik eens muziek voor een 'Doom'-game componeren.' © Trivium

In welke elementen vinden metal en games elkaar?

Heafy: “Metalnummers en fantasy-videogames als The Elder Scrolls Online zijn thematisch gelijkaardig. Alleen al in hun visuele aspecten: de conceptkunst achter de game en een coverbeeld voor een van onze platen kun je bijna met elkaar verwisselen zonder dat iemand het verschil merkt. Hetgeen waar metal en videogames uit het genre van TESO gelijk lopen met elkaar is dat ze je naar een andere tijd en plaats transporteren. Kijk naar Iron Maiden, of die Goth-groepen die in de late jaren 90 ontstonden: ze doen je in een bijna Tolkien-eske wereld duiken. Net als heel wat fantasygames dus. Of je hebt elementen uit vikingmythologie, in games als Skyrim of bij Viking Metal-groepen als Amon Amarth.”

Wanneer je een nummer schrijft: wordt dat dan een verhaal met een begin, midden en einde, of probeer je een universum, een mythe, te creëren zoals een gamemaker dat doet?

Heafy: “Wanneer we een nieuw nummer componeren, begint dat meestal met de muziek. We proberen wat, en we zingen of schreeuwen daar wat onverstaanbaar koeterwaals bij. Tijdens dat improviseren komt er vaak al een flard tekst uit die in het refrein zou passen. Zonder notities te maken roept m’n brein rechtstreeks bepaalde zinnen op. We hebben nummers gemaakt die gebaseerd waren op thema’s die de maatschappij en het menselijk ras bezighouden, en gewoon inderdaad een lineair verhaal vertellen. Soms gebruiken we daar ook elementen uit Japanse of Scandinavische mythologie uit, en hervertellen we daar elementen uit. Of we halen dingen uit het werk van horrorschrijver H.P. Lovecraft. Maar de laatste tijd zijn we onze eigen mythologie aan het creëren, waaruit flarden terugkomen in nieuwe nummers. Een mythologie die misschien invloeden steelt van bestaande mythes, maar daarin verschillen we niet van heel wat videogames. Of films. Kijk: wéér een gelijkenis.”

Volledig scherm Videogames en metal vinden elkaar vooral in hun mythische thema's. © Bethesda

Metal wordt al een kwarteeuw lang vrij gretig gebruikt als stijlkeuze voor de soundtracks bij bepaalde videogames. Hoe vind je de overheersende kwaliteit daarvan?

Heafy: “Die is over het algemeen goed. Je merkt meteen wanneer je de muziek bij een game hoort of de componist zelf een metalhead is of niet. Zoals bij Doom in 1993: daar hoorde je ’t meteen dat het legit was. Het is overigens een levenslange droom van mij om ooit nog eens muziek voor een Doom-game te componeren.”

Bedankt voor het gesprek.

Heafy: “(In het Nederlands) Tot ziens. We spelen ongeveer één keer om de twee jaar op Graspop. Na jaren pik je dan wel wat van jullie taal op. Jullie hebben overigens een geweldige metalcultuur: ik ben bijvoorbeeld een enorme fan van Aborted (metalgroep uit Waregem, red.). En kijk naar al die kastelen in jullie landschap: jullie zijn gewoon een metal-land.”