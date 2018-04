Tot 2,7 miljoen Europeanen getroffen door Facebookschandaal TK

06 april 2018

13u45

Bron: belga 0 iHLN Bij het Facebook-privacyschandaal zouden tot 2,7 miljoen Europese gebruikers betrokken zijn, en niet 1 miljoen zoals eerder circuleerde. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd. Het bestuur van de sociaalnetwerksite heeft dat gisteren aan de Commissie bevestigd

Tot nog toe ging men uit van een miljoen Europese Facebook-accounts waarvan de gegevens via Facebook naar databedrijf Cambridge Analytica waren versluisd. Die zouden de gegevens gebruikt hebben om onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te sturen.

Eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova heeft Facebook vorige week een boze brief gestuurd. Het bedrijf antwoordde daar gisterenavond op en stelt in die brief dat tot 2,7 miljoen Europese gebruikers betrokken kunnen zijn. Tot nog toe was sprake van 1 miljoen EU-inwoners.

In totaal zou Cambridge Analytica de gegevens van 87 miljoen gebruikers verzameld hebben. Dat gebeurde via een persoonlijkheidstest die een aantal mensen gedownload en ingevuld hebben, waarna het databedrijf toegang kreeg tot hun gegevens en die van hun vrienden. De overgrote meerderheid van de gedupeerden is Amerikaan. In ons land zou het om iets minder dan 61.000 mensen gaan.

Facebook brengt alle betrokken gebruikers vanaf 9 april zelf op de hoogte.