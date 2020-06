Toetsenbord bevat 20.000 keer meer microben dan een toiletbril, zo maak je ‘m schoon Techredactie/Hardware Info

04 juni 2020

12u21

Bron: AD.nl 3 iHLN Terwijl we proberen om genoeg afstand te bewaren is het gemakkelijk om te vergeten wat andere manieren zijn om ziekteverwekkers over te brengen. Er zijn namelijk veel meer plekken waar ziekteverwekkende organismen zich graag nestelen. Zo blijkt het toetsenbord ongeveer 20.000 meer microben dan de gemiddelde wc-bril te bevatten.

Het nadeel van veel moderne apparaten is dat alle activiteit op een erg klein oppervlakte geconcentreerd wordt, waardoor besmettingsgevaar toeneemt. Reden genoeg voor IT-site CBT Nuggets om een aantal van deze apparaten op een rijtje te zetten.

Meer dan je smartphone

Een belangrijk gadget om in de gaten te houden is het toetsenbord. Toetsenborden hebben namelijk een kiemgetal van zo'n 3,5 miljoen ‘colony-forming units’ (cfu) per vierkante inch (zo’n 6,5 vierkante centimeter). Dat betekent dat er per inch 3,5 miljoen bacteriekiemen te vinden zijn. Dat is zelfs meer dan je smartphone, die een kiemgetal van 1,6 miljoen zou hebben. Ter vergelijking: een toiletbril zou 172 cfu bevatten.

Dit zal vermoedelijk voor een deel komen doordat het oppervlak van veel smartphones (in ieder geval het display) veel gladder is - veel bacteriën kunnen zich daardoor moeilijker hechten, aldus CBT Nuggets.

Muizen en badges

Computermuizen blijken een stuk minder vatbaar te zijn voor ziekmakers, in ieder geval de geteste elektronische variant - en dat terwijl je een muis juist met je gehele hand vastpakt. Toetsenborden raak je over het algemeen alleen maar aan met je vingertoppen. Vermoedelijk komt dat door het materiaal van de muis. Trackpads blijken het minst goed bacteriën over te brengen, met slechts 810 cfu per vierkante inch.

De efficiëntste broedplaats blijkt een elektronische ID-badge te zijn, die met 4,6 miljoen bacteriën de show stal. Dat is 243 keer zo veel als een speeltje voor huisdieren.

We benadrukken dat de genoemde voorwerpen alléén zijn getest op bacteriën en niet op virussen.

Hoe maak je een toetsenbord schoon?

1. Zet je computer/laptop uit.

2. Houd het toetsenbord omgekeerd en schud lichtjes om loszittende etensresten en stofresten te verwijderen.

3. Dip een wattenstaafje in isopropyl alcohol (pure alcohol) en wrijf zachtjes over de toetsen heen. Doe hetzelfde om de toetsen heen.

4. Pak een doek, dip ‘m in de alcohol en wrijf zachtjes over de grotere delen van het toetsenbord. Geef nu ook even je muis een poetsbeurt.

5. Wil je echt een grondige schoonmaak doen? Dan is het tijd om de toetsen los te maken. Dat doe je gemakkelijk door een tafelmes te gebruiken. Tip: maak wel een foto van de layout van je toetsenbord. Scheelt weer als je ‘m opnieuw in elkaar moet zetten.

