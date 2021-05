Tinder vraagt gebruikers of ze wel zeker zijn dat ze dat aanstootgevende bericht willen versturen

De AI is volgens Tinder gebaseerd op berichten die in het verleden zijn gerapporteerd als aanstootgevend. Het model blijft evolueren en moet in de loop van de tijd verbeteren, zegt het bedrijf. De Are You Sure-functie is een aanvulling op de bestaande Does This Bother You?-functie, die ontvangers van berichten vraagt of ze zich ongemakkelijk voelen na het krijgen van een potentieel aanstootgevend bericht.