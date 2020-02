TikTok lanceert functie om gebruik door kinderen in te perken Techredactie

19 februari 2020

17u55

Bron: AD.nl 0 iHLN Ouders kunnen het gebruik van de video-app TikTok door kinderen makkelijker beperken dankzij een nieuwe functie. Met de zogenoemde Family Safety Mode kunnen ouders instellen hoe lang de app per dag gebruikt kan worden.

De functie is vanaf nu beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, maar komt op korte termijn ook naar België en andere landen. Dat meldt TikTok zelf vandaag.

Privéberichten

Naast het inperken van de gebruikstijd kunnen ouders ook het ontvangen van privéberichten uitschakelen. Zo kunnen de kids niet langer chatten met gebruikers zonder toestemming van ouders. Daarnaast krijgen ouders ook de optie om gewelddadige of seksueel getinte video's niet meer te tonen.



TikTok volgt daarmee de ‘familie-instellingen’ die Apple en Google al eerder instelden. Op iOS en Android kan men al langer het dagelijkse telefoongebruik beheren.

Populair

TikTok is enorm populair, begin dit jaar was de app wereldwijd meer dan een miljard keer gedownload. Onder tieners is de app momenteel zelfs populairder dan Facebook of Instagram.

Officieel geldt er een leeftijdsgrens van 13 jaar. Een groot deel van de gebruikers is echter jonger, omdat de ingevulde geboortedatum niet gecontroleerd wordt. TikTok werd begin dit jaar nog beboet, omdat de app persoonlijke gegevens van kinderen onder 13 jaar verzamelde zonder toestemming van hun ouders.

Op de app kunnen gebruikers zichzelf filmen. Meestal doen ze dat als ze bijvoorbeeld aan het dansen, zingen of playbacken zijn. Na het filmen kan de maker de video bewerken met effecten en op het platform plaatsen. De video moet minimaal 15 en maximaal 300 seconden duren. Gebruikers kunnen reageren op video’s van anderen en daar likes aan uitdelen. Ook kunnen hele profielen gevolgd worden, zodat gebruikers kunnen zien welke video’s andere appgebruikers delen. De filmpjes kunnen ook worden doorgeplaatst op andere sociale media, zoals Facebook.