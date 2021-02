Tiktok gaat in Italië kinderen jonger dan 13 jaar weren na dood meisje

Showbizz Dit zijn de Vlaamse Tik­Tok-ster­ren waar uw kinderen naar kijken: “Ik kan er een mooi zakcentje mee bijverdie­nen”

3 februari Wie thuis kinderen en tieners heeft rondlopen, hoort het woord ‘TikTok’ ongetwijfeld om de haverklap vallen. De van oorsprong Chinese video-app is dan ook razend populair onder onze jongeren. Maar wie zijn nu die Céline Dept, Nicolas Caeyers en Elodie Gabias waar ze het altijd over hebben? Wij maakten een overzicht van de tien bekendste Vlaamse TikTokkers waar uw kinderen maar niet genoeg van kunnen krijgen. Én we onderzochten hoeveel centen hun video’s in het laatje brengen. Spoiler: Alleen de strafste TikTokkers weten er ook effectief iets mee te verdienen.