TikTok censureerde berichten van ‘kwetsbare’ gebruikers om hen te beschermen tegen pesten HLA

03 december 2019

17u21

Bron: netzpolitik.org 0 iHLN Uit gelekte documenten die de Duitse website NetzPolitik.com kon inkijken is gebleken dat de populaire app TikTok berichten van bepaalde mensen minder zichtbaar maakte, in een poging om pesten via de app tegen te gaan. Berichten van holebi’s, mensen met een beperking of overgewicht werden op die manier tegengehouden voor het grote publiek.

De Chinese sociale netwerkapp droeg moderatoren volgens de gelekte documenten op om ‘kwetsbare gebruikers’ op een lijst van speciale gebruikers te zetten, waarna hun bereik automatisch beperkt werd.

TikTok-gebruikers die een video posten hopen vaak dat hun bericht terechtkomt op de ‘For You-pagina’, waardoor hun post een groter bereik kent en vaker bekeken wordt. Berichten van de zogenaamde kwetsbare gebruikers verschenen niet meer op deze pagina.

Tijdelijke maatregel

Uit de gelekte documenten blijkt dat de berichten van ‘speciale gebruikers’ zeker tot september werden tegengehouden. Intussen zou de maatregel vervangen zijn door nieuwe, meer genuanceerde maatregelen tegen pesten.



Een woordvoerster van TikTok bevestigde aan de Duitse website netzpolitik.org dat het de maatregel had opgelegd aan haar moderators, maar benadrukt dat dit een tijdelijke maatregel was om pesten tegen te gaan: “Dit is nooit bedoeld als langetermijnsoplossing. Ook al is de maatregel ingevoerd met de beste bedoelingen, we beseffen dat dit niet de juiste aanpak was.”