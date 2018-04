Tik op vingers voor Uber na verzwijgen grote hack (waarbij zelfs de hackers werden betaald om datadiefstal stil te houden) ADN

13 april 2018

08u43

Technologiebedrijf Uber heeft een tik op de vingers gekregen van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) vanwege het lang achterhouden van een grote hack. Waar de toezichthouder zich vooral aan stoort, is dat het al de tweede keer is dat Uber zoiets heeft gedaan.

De hack in kwestie vond plaats in oktober 2016, maar Uber kwam er pas in november vorig jaar mee naar buiten. Hackers hadden de persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers en chauffeurs van de populaire taxi-app van Uber gestolen. Er werden onder meer namen, e-mailadressen en telefoonnummers afhandig gemaakt.

Saillant detail is dat Uber de hackers 100.000 dollar betaalde om de diefstal stil te houden en de data te vernietigen.

Uber had in 2014 al een soortgelijk datalek achtergehouden. Die zaak werd eerder al geschikt met de FTC. Aan die schikking is nu nog een extra afspraak toegevoegd. Als Uber nog een keer een dergelijk incident verzuimd aan de autoriteiten te melden, dan volgen er hoogstwaarschijnlijk boetes.