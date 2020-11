Tijd om je thuisbureau te pimpen: 5 redenen om een ultrawide monitor aan te schaffen

1. Meer overzicht

De evidentie zelve: een groter beeldscherm betekent een groter bureaublad op je computer, en dus meer werk- en bewegingsruimte. Handig als je bijvoorbeeld voor je werk vaak aan de slag bent met verschillende documenten en tabbladen naast elkaar. Vroeger zag je bepaalde profielen zoals IT’ers en vormgevers dan met meerdere schermen op één bureau werken, maar het nadeel daarvan is dat het een soep wordt met kabels.

2. Zalig voor gamers

De meeste videogames - toch de betere - die tegenwoordig op de markt komen, zijn hoogstaande visuele parels. Als je daar als gamer ten volle van wil genieten, dan heb je echt meer nodig dan een standaard scherm. Een gemiddelde ultrawide monitor heeft een schermdoorsnede van 34 inch (86 centimeter. Dat klinkt behoorlijk groot, maar dan vergeet je dat zo’n toestel in de hoogte vergelijkbaar is met een standaard beeldscherm van 27 inch (69 cm): het is alleen in de breedte dat hij groter is.

Goed om te weten: met een 21:9 ultrawide heb je bijna 30 procent meer schermruimte dan bij een standaard 16:9 monitor. Je speelt dus geen games, je duikt erin!

3. Groot is relatief

Een gemiddelde ultrawide monitor heeft een schermdoorsnede van 34 inch (86 centimeter). Wat je niet uit het oog mag verliezen, is dat zo'n monitor in de hoogte vergelijkbaar is met een standaard beeldscherm van 27 inch (69 cm), zij het in de breedte dan wel met 20 centimeter meer. Het zal misschien niet passen als je echt maar een minibureau in je thuiskantoor hebt, maar op een bureaublad van pakweg 80 op 120 cm past dat echt wel.

4. Ergonomisch

Omdat een ultrawide dus geen hoogteverschil vertoont met een standaard beeldscherm, moet je er ook niet verder af gaan zitten om je ogen geen pijn te doen of om je nek- en ruggenwervel niet te forceren. Een normale afstand tussen 50 en 75 centimeter is prima.

5. Er zijn ook budgetmodellen

Vanaf € 350 koop je al een ultrawide monitor: de prijs van twee goedkope beeldschermen. Je krijgt er dan natuurlijk ook iets voor in de plaats, namelijk een gemiddeld kwalitatiever scherm. Zoals altijd: hoe meer je bereid bent op te hoesten, hoe indrukwekkender de kleuren zullen zijn, of hoe hoger de beeldverversingssnelheid (wat handig is wie wil gamen of naar sport wil kijken via dat beeldscherm).

Onze drie toppers

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor

Hoogte 520,61mm

Breedte 810,39mm

Diepte 242,53mm

Schermdiagonaal 34 inches (86,36 cm)

Prijs: € 421

Volledig scherm Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor © Xiaomi

LG UltraGear 34GN850-B

Schermdiagonaal 34 inches (86,36 cm)

Hoogte 574,1mm

Breedte 819,2mm

Diepte 312,2mm

Prijs: € 900

Volledig scherm LG UltraGear 34GN850-B © LG Electronics

Samsung Odyssey G9

Schermdiagonaal 49 inches (124.46 cm)

Hoogte 537,2mm

Breedte 1,147m

Diepte 416,4mm

Prijs: € 1.430

Volledig scherm Samsung Odyssey G9 © Samsung

