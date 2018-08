Tiener hackt servers Apple en neust in beveiligde bestanden en klantgegevens: "Hij is gewoon grote fan" ADN

16 augustus 2018

17u49

Bron: ANP 0 iHLN Een middelbare scholier uit Australië is erin geslaagd binnen te dringen in de beveiligde systemen van Apple. Hij deed dat vanuit zijn ouderlijk huis. In een jaar tijd snuffelde hij meerdere keren rond, volgens zijn advocaat omdat hij fan van Apple was. De jongen is aangeklaagd en verscheen vandaag voor een jeugdrechter in Melbourne.

Volgens Australische media heeft hij 90 gigabyte aan beveiligde bestanden gedownload. Ook zou hij klantgegevens hebben bekeken. Het is niet bekend of hij die informatie heeft misbruikt. Het hacken begon toen hij 16 jaar oud was.

De jongen nam allerlei voorzorgsmaatregelen om zijn identiteit af te schermen. Dat lukte niet volledig. Toen Apple ontdekte dat er een indringer bezig was, schakelde het bedrijf de FBI in, de Amerikaanse federale recherche. Die waarschuwde vervolgens de Australische politie en die viel uiteindelijk zijn huis binnen. Op zijn computer stonden allemaal hack-handleidingen. Die waren opgeslagen in een map met de naam ''hacky hack hack''.

De jongen heeft alles toegegeven. Tijdens het verhoor zei hij dat hij ervan droomde ooit voor Apple te werken. Volgende maand hoort hij zijn straf.