Tiener die Apple hackte en bedrijfsgegevens stal, moet niet naar gevangenis: "Het was een verslaving" HA

28 september 2018

23u49

Bron: ANP 0 iHLN Een Australische tiener die heeft ingebroken in de interne systemen van Apple, hoeft niet naar de gevangenis. Hij komt wel acht maanden onder toezicht te staan. De jongen wist tot twee keer toe binnen te komen bij Apple en allerlei bedrijfsgegevens buit te maken. Hij bewonderde naar eigen zeggen het bedrijf en vond het verslavend om er rond te snuffelen.

De tiener drong in juni 2015 voor het eerst bij Apple binnen. Hij was toen zestien jaar oud. Dat duurde tot november 2016. Apple dichtte het lek, maar in april vorig jaar slaagde de Australiër er weer in binnen te komen. "Wat je hebt gedaan is ernstig. Het was langdurig, verfijnd en een geslaagde aanval op de beveiliging van een groot internationaal bedrijf", zei de rechter.

Tijdens een politieverhoor zei dat de jongen dat hij het fijn vond om te doen alsof hij zelf bij Apple werkte. Het binnendringen was een verslaving geworden, zei hij. Hij nam allerlei voorzorgsmaatregelen om zijn identiteit af te schermen. Dat lukte niet en de politie viel zijn ouderlijk huis binnen. Op zijn computer stonden allemaal hack-handleidingen. Die waren opgeslagen in een map met de naam 'hacky hack hack'.



Volgens Apple zijn er geen persoonlijke gegevens van klanten buitgemaakt. De jongen had twee tot drie jaar jeugdgevangenis kunnen krijgen. Hij heeft spijt betuigd en samengewerkt met justitie, sprak de rechter in zijn vonnis.