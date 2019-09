Tienduizend Proximus-klanten tijdlang zonder internet, storing intussen van de baan ADN

11 september 2019

19u11

Bron: Belga 376 iHLN In West- en Oost-Vlaanderen zaten een tienduizendtal klanten van Proximus vanavond een tijd zonder vast internet. Het bedrijf spreekt van "onvoorziene technische problemen”. Intussen moeten de problemen opgelost zijn.

De eerste meldingen van de problemen kreeg de telecomoperator rond 18 uur.

Boosdoener bleek een technisch probleem met een netwerkcomponent, waardoor de internetsessies die via die component liepen, onderbroken werden. “Technici zijn meteen aan het werk gegaan om het probleem op te lossen”, meldt een woordvoerder van het bedrijf. Hij bevestigt ook dat de storing inmiddels van de baan is.



“Geachte klant, het vast internet in de regio Oost- en West-Vlaanderen is opnieuw beschikbaar voor al onze klanten”, laat Proximus ook op Facebook weten. “We danken u voor uw geduld en excuseren ons voor het eventuele ongemak dat dit met zich heeft meegebracht.”

Hey Shania, We hebben te maken met onvoorziene technische problemen op ons vast internetnetwerk.

De reparatie is aan de gang. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.^WT. Proximus(@ proximus) link