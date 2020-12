Tien Amerikaanse staten slepen Google voor de rechter vanwege ‘illegale deal met Facebook’

Het gaat wat betreft de samenwerking met Facebook om een deal uit 2018, meldt Reuters. Die geeft adverteerders van Facebook de mogelijkheid om ook advertenties te plaatsen binnen het netwerk van Google. Op zich is dat geen bijzondere deal, Google sloot soortgelijke partnerschappen ook met andere partijen. Maar wat volgens de aanklacht nooit publiekelijk bekend is geworden, is dat Facebook een voorkeursbehandeling zou hebben gekregen.

Afspraken

“Google gebruikt zijn macht om de markt te manipuleren, concurrenten kapot te maken en consumenten te schaden”, kondigde Ken Paxton, procureur-generaal in Texas, de rechtszaak aan in een video op Twitter. Volgens Paxton gaan de afspraken zelfs zo ver, dat het “senior Facebook-managers ertoe aanzet in te stemmen met een contractuele regeling die het hart van het concurrentieproces ondermijnt”.

Illegale monopoliepositie

Google keert zich tegen de beschuldigingen. “We zullen ons krachtig verdedigen tegen deze ongegronde claims in de rechtbank”, deelt Google mee in een verklaring. Facebook wordt in deze zaak niet aangeklaagd.



Justitie in de VS spande in oktober al een mededingingszaak aan tegen Google. Eerder begon de Europese Commissie al diverse zaken over machtsmisbruik van Amerikaanse techgiganten, waaronder Facebook. Het Amerikaanse gerecht bereidt ook een zaak voor wegens mogelijk misbruik op de markt voor digitale advertenties.