Test: Twitter wil laten zien wie online is ADN

03 september 2018

17u52

Bron: ANP 0 iHLN Twitter test een nieuwe feature op zijn app: gebruikers kunnen straks misschien zien wie allemaal online is. Het idee doet denken aan de groene bolletjes in Facebook Messenger.

Volgens Sara Haider van Twitter kunnen gebruikers zelf beslissen of anderen te zien krijgen of ze online zijn.

Daarnaast kijkt Twitter of het mogelijk is om discussies (tweets en reacties daarop) anders weer te geven. Het zou meer op een Facebook-discussie moeten lijken, waarbij reacties duidelijk te onderscheiden zijn van reacties op reacties.

Het is nog niet bekend wanneer het brede publiek te maken krijgt met de veranderingen, wanneer Twitter besluit dat de test geslaagd is.