Test Aankoop stopt rechtszaak om Cambridge Analytica-schandaal en sluit akkoord met Facebook

Test Aankoop voert al drie jaar strijd tegen Facebook naar aanleiding van het Cambridge Analytica-schandaal. Gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers bleken zonder toestemming gedeeld te zijn met data- en marketingbedrijf Cambridge Analytica. De consumentenorganisatie eiste 200 euro schadevergoeding voor elke Facebook-gebruiker die zich bij de groepsvordering aansloot.

De consumentenorganisaties uit België, Italië, Portugal en Spanje, verenigd in de koepel Euroconsumers, en Facebook gingen tijdens de juridische strijd in gesprek. Ze bereikten een akkoord over een schikking zonder schuldbekentenis maar met een samenwerking van drie jaar. De juridische procedure in België stopt daardoor.

Quote Door samen te werken, denken we voor consumen­ten meer te kunnen bereiken. Test Aankoop-woordvoerder Simon November

Comité

"We richten samen met Facebook een comité op om consumentenproblemen aan te pakken", legt Test Aankoop-woordvoerder Simon November uit. "Er wacht ons een belangrijke en zware taak, want er zullen zeker nog problemen aan het licht komen." Volgens November heeft Facebook al veel wijzigingen doorgevoerd rond privacy. "Door samen te werken, denken we voor consumenten meer te kunnen bereiken.”

Of Facebook een vergoeding betaalt in het kader van de schikking, wil Test Aankoop niet zeggen. "Daar geven we geen commentaar op", zegt November. Wel zal de consumentenorganisatie "een aanbod" doen aan de 44.000 mensen die zich aansloten bij de groepsvordering. Of dat een financiële tegemoetkoming zal zijn, is niet duidelijk. "Dat hoeft niet per se", luidt het.

