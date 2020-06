Telenet gaat VR-brillen verhuren: 39,99 euro voor drie dagen HAA

16 juni 2020

11u50

Bron: Belga 0 iHLN Telenet start met het verhuren van VR-brillen om thuis games in virtual reality te spelen. Dat heeft het telecombedrijf aangekondigd. Kostprijs: 39,99 euro voor drie dagen. Via de VR-keten The Park neemt Telenet ook een belang in een Gentse game-ontwikkelaar.

Telenet stapte twee jaar geleden in de gaming-industrie door een keten van gamezalen voor VR-spellen op te starten. De vestigingen van The Park zijn intussen al in vijf steden te vinden.

Nu start The Park met een test waarbij klanten in de Telenet-winkel op de Meir in Antwerpen een VR-bril kunnen huren voor drie dagen. Vanaf volgende week zullen de brillen ook in Brussel afgehaald kunnen worden. Als de test succesvol is, volgen nog meer locaties.



Met de bril kunnen klanten thuis vier verschillende VR-games spelen. Het toestel werkt via wifi, en er is verder geen spelconsole of computer nodig. Reserveren gaat via de website van The Park.

The Park, waarvoor Telenet samenwerkt met investeringsfonds 9.5 Ventures, kondigt ook aan dat het een participatie heeft genomen in de Gentse game-ontwikkelaar Triangle Factory, dat al met Telenet samenwerkte aan onder meer een VR-game rond de fictiereeks ‘De Dag’.

