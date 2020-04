Telecomwaakhond verbergt online kaart met locaties van gsm-antennes in België na vandalisme in Pelt ADN

21 april 2020

15u32

Bron: Belga 2 iHLN De federale telecomregulator BIPT heeft zijn kaart met locaties van gsm-antennes in ons land afgeschermd na De federale telecomregulator BIPT heeft zijn kaart met locaties van gsm-antennes in ons land afgeschermd na vandalisme aan een mast in Pelt afgelopen weekend . Het BIPT waarschuwt ook voor de ernstige gevolgen van vandalisme.

In het buitenland waren eerder al gsm-masten gevandaliseerd, mogelijk door "fake news"-berichten die de ronde doen over een zogezegd verband tussen het nieuwe coronavirus en 5G. Er zijn ook meer algemeen anti-5G-activisten aan het werk.

Gevolgen voor duizendtal gezinnen

Afgelopen weekend werd ook in ons land, in het Limburgse Pelt, een installatie beschadigd. Dat had gevolgen voor een duizendtal gezinnen, zegt BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts. Voornamelijk de gsm-dekking binnenshuis viel weg.



Het BIPT waarschuwt dat het om strafbare feiten gaat. "De daders zijn aansprakelijk voor de geleden schade door de operatoren maar ook door derden. Dit vormt immers een ernstige bedreiging voor het gebruik van mobiele diensten door de omwonenden en passanten, waardoor zelfs de oproepen naar hulpdiensten en essentiële diensten (artsen, ziekenhuizen, politie, brandweer, Antigifcentrum, hulplijnen zoals de Zelfmoordlijn...) in het gedrang kunnen komen."

“Kat niet bij de melk zetten”

Op de website van de telecomwaakhond stond tot voor kort een publiek beschikbare kaart met de 7.779 sites waar gsm-antennes hangen. Gemeenten, operatoren en andere professionelen maakten daar gebruik van. Die details heeft het BIPT nu afgeschermd met een wachtwoord. “We willen de kat niet bij de melk zetten”, legt Smedts uit. “Maar anderzijds: zo’n antenne zie je natuurlijk wel staan.”

