Telecomregulator BIPT rapporteert goede resultaten voor mobiel internet op belangrijkste treinlijnen

Vijf jaar strafkamp voor Rus (16) die pand veilig­heids­dienst bouwde in ‘Minecraft’

Een bouwproject in het videospel ‘Minecraft’ komt een Russische tiener duur te staan. De 16-jarige jongen moet vijf jaar naar een strafkamp, omdat hij in het spel een replica van een kantoor van veiligheidsdienst FSB zou willen opblazen. Hij is schuldig bevonden aan het “trainen voor terroristische activiteiten”.

17:00