Technische storing bij identiteitsapp itsme

Twit­ter-ac­counts Willem Engel opgeschort: “We gaan Twitter sommeren om de accounts vrij te geven”

Twee accounts van de Nederlandse coronascepticus Willem Engel zijn opgeschort. Vorige week had Engel het privéadres van de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag op Twitter gepubliceerd. Het is nog niet duidelijk of dat de reden voor de opschorting is. Aan nieuwssite NU.nl laat Engel weten naar de rechter te stappen.

11 januari