Technisch probleem: Orange-abonnees kunnen meer dan twee uur lang niet naar Telenet-nummers bellen ADN

16 maart 2018

15u09

Bron: Belga 0 iHLN Door een technische storing konden Orange-abonnees vanmiddag gedurende meer dan twee uur niet naar Telenet-nummers bellen. Dat meldt Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet.

Het gaat om een configuratieprobleem, waardoor Orange-klanten niet kunnen doorgeschakeld worden naar Telenet, aldus Coenjaerts.

Dat wordt bevestigd door Annelore Marynissen, woordvoerster van Orange. "We hebben een technische wijziging doorgevoerd en daarna is er een configuratieprobleem opgetreden. Daardoor was er inderdaad geen doorschakeling tussen mobiele nummers van Orange en vaste Telenet-lijnen", aldus de woordvoerster van Orange.