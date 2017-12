Te veel baby- en vakantiefoto's in je feed? Facebook biedt een oplossing voor het probleem mvdb

20u55

Bron: ANP/BuzzT 0 REUTERS iHLN Facebook voegt een nieuwe optie toe aan de nieuwsfeed die gebruikers te zien krijgen: de snooze-knop.

Mensen kunnen een persoon, pagina of groep dertig dagen lang blokkeren. Berichten van hen zijn dan niet te zien in de tijdlijn.

Het idee achter de snooze-knop is dat mensen vakantiefoto's of babyfoto's van vrienden soms beu zijn, maar dat ontvrienden voor hen een stap te ver is. Snooze is de tussenweg.

Gebruikers krijgen een bericht als de snooze-periode bijna voorbij is en kunnen dit altijd terugdraaien. En wees gerust, de geblokkeerde krijgt het niet te horen.