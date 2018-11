Te oud voor computers? 8 op de 10 senioren wil gerust nog bijleren kg

23 november 2018

14u04

Ouderen en technologie: het is vaak geen vanzelfsprekende combinatie. Nochtans staan vijfenvijftigplussers best positief ten opzichte van nieuwe technologie. Dat blijkt uit een bevraging van Google en Beego naar aanleiding van de eerste "55+ dag" in Brussel. In de gratis workshop kregen vijfenvijftigplussers een spoedcursus 'internetten'.

Uit de online bevraging van een vijfhonderdtal senioren blijkt dat 82 procent van de ondervraagden zich niet te oud voelt om te leren omgaan met nieuwe technologie. Ongeveer evenveel mensen zien technologie als de ideale manier om eenzaamheid tegen te gaan. Gewapend met e-mail of chat-app kunnen ze immers makkelijker in contact blijven met familie en vrienden.



De populairste manier om contact te houden is via de smartphone: maar liefst 68 procent van de ondervraagden beschikt over een eigen mobiel toestel.

Virtual reality

Om senioren veilig te leren surfen, organiseerde Google en Belgische start-up Beego vandaag de eerste “55+ dag”, een gratis workshop in Brussel. Een zeventigtal vijfenvijftigplussers leerden er meer over veilig internetten, online foto’s bewaren en Google Maps. Tot slot werden enkele demonstraties gegeven rond virtual reality, waarbij de senioren ook zelf de VR-bril konden opzetten.

Google zal voortaan overigens elke maand gratis workshops aanbieden die specifiek op ouderen zijn gericht. “Hiermee willen we het voortouw nemen om senioren meer te betrekken in de digitale maatschappij”, aldus Michiel Sallaets, woordvoerder bij Google Belgium.