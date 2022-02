Switch gestopt met aanbieden van misleidende diensten bij aankoop van Apple-product

Twitter verwijder­de “per ongeluk” accounts met informatie over crisis Oekraïne, net op het moment dat die het meest nodig waren

Het socialemediaplatform Twitter heeft woensdagavond toegegeven dat het eerder verschillende accounts met informatie over de crisis in Oekraïne had verwijderd. Hoewel de profielen ondertussen weer actief zijn, stelden gebruikers zich erg veel vragen over de timing van het incident. Zo geloofden sommigen onder hen dat het ging om Russische sabotage. Volgens Twitter-woordvoerster Elizabeth Busby werden de accounts echter “per ongeluk” geschorst en was er dus geen sprake van “een gecoördineerde campagne”.

24 februari