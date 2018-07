Studie: "Gsm-gebruik heeft mogelijk effect op het geheugen" JC

23 juli 2018

18u02

Bron: Science Daily 1 iHLN De straling van mobiele telefoons heeft mogelijk een effect op de geheugenprestaties. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde Zwitserse studie bij bijna 700 jongeren van 12 tot 17 jaar.

Het onderzoek naar de effecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden door mobieltelefoongebruik staat nog in de kinderschoenen. Er zijn al verschillende studies uitgevoerd, maar de resultaten zijn niet sluitend. Toch is dit een belangrijk onderzoeksdomein, aangezien de snelle technologische ontwikkeling gepaard gaat met een toenemende blootstelling aan straling in het dagelijkse leven.



Onderzoekers van het Swiss Tropical and Public Health Institute publiceren vandaag een nieuwe studie in het vakblad Environmental Health Perspectives, die de resultaten van een kleinere studie uit 2015 bevestigt. Hun besluit: een jaar blootstelling aan elektromagnetische straling van mobieltelefoongebruik kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het fotografische geheugen bij tieners.

Niet bij tekstberichten

De wetenschappers baseerden zich op gebruikersdata die ze opvroegen bij mobiele operatoren en geheugentests bij het proefpubliek. Het fotografische geheugen situeert zich voornamelijk in de rechterhersenhelft. De link was ook meer uitgesproken bij jongeren die hun mobiele telefoon tijdens het bellen aan hun rechteroor hielden.



Tekstberichten versturen, spelletjes spelen of surfen op het internet, veroorzaken minder blootstelling en werden niet geassocieerd met de ontwikkeling van de geheugenprestaties.



De onderzoekers benadrukken dat verder onderzoek nodig is om de invloed van andere factoren uit te sluiten. "De resultaten kunnen bijvoorbeeld beïnvloed zijn door de puberteit", zegt Martin Röösli, die de studie leidde. "Die heeft zowel een invloed op het mobieletelefoongebruik als op het gedrag."



Mogelijke risico's kunnen beperkt worden door een hoofdtelefoon te gebruiken of de luidspreker aan te zetten tijdens het telefoneren

Röösli geeft nog mee dat mogelijke risico's beperkt kunnen worden door een hoofdtelefoon te gebruiken of de luidspreker aan te zetten tijdens het telefoneren.