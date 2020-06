Streamingsite Twitch op zwart om aandacht te vragen voor seksuele intimidatie ADN

25 juni 2020

17u31

Bron: ANP 0 iHLN Woensdag hebben zowel streamers als bezoekers van Twitch het platform een hele dag geboycot om aandacht te vragen voor seksuele intimidatie en racisme. Twitch is een platform waar gamers live hun spellen kunnen streamen.

Dit weekend hebben veel (vrouwelijke) gamers zich uitgesproken over de manier waarop ze behandeld worden in de game-industrie, die nog steeds sterk wordt gedomineerd door mannen.

Ze zouden regelmatig te maken krijgen met seksuele intimidatie en discriminatie. De klachten variëren van seksistische opmerkingen in een inbox of als reactie onder een video tot serieuze beschuldigingen van aanranding of verkrachting binnen en buiten de gamebedrijven zelf.



Twitch heeft lange tijd gezwegen over dit soort zaken, maar kwam in reactie op het protest alsnog met een statement. Daarin zegt de organisatie beschuldigingen van seksuele intimidatie erg serieus te nemen, accounts van dit soort gebruikers actief op te sporen en dankbaar te zijn voor de mensen die naar voren stappen om de gamegemeenschap veiliger te maken.

Later deelde Emmet Shear, de CEO van Twitch een interne mail op Twitter waarin hij zegt met de politie samen te werken om geloofwaardige beschuldigingen te onderzoeken. Ook kondigt hij aan dat tegen mensen die over de schreef gaan maatregelen worden genomen zoals verwijdering van het platform.