Streamingplatform Twitch blokkeert account van campagneteam Trump

30 juni 2020

12u50

Bron: Belga 4 iHLN Twitch heeft het account van het campagneteam van Donald Trump tijdelijk geblokkeerd. Volgens het streamingplatform wordt er "haatdragende inhoud" verspreid die ingaat tegen de voorschriften van het medium.

Concreet gaat het om twee video's die het campagneteam van de Amerikaanse president plaatste. In een daarvan, een filmpje uit 2016, omschrijft Trump Mexicaanse immigranten als verkrachters.

Twitch, dat tot de Amazon-groep behoort, is een platform om video's te delen. De voorbije maanden haalde het medium een bereik van ruim twee miljoen bezoekers per dag.



De voorbije weken ondernamen verschillende sociale netwerken stappen tegen Trump vanwege de inhoud van zijn boodschappen. Zo plaatste Twitter waarschuwingen bij tweets van de president en blokkeerde Reddit een bij de aanhangers van Trump populaire groep "The Donald", die zo'n 800.000 volgers had.

Facebook kreeg dan weer kritiek omdat het te laks zou optreden tegen posts van Trump. In het kader van datzelfde debat beslisten meerdere grote bedrijven zoals Coca Cola, Honda, Unilever en Starbucks (tijdelijk) niet meer te adverteren op het medium. Topman Mark Zuckerberg beloofde intussen harder op te treden tegen haatboodschappen en fake news.

