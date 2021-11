Storing Google Cloud zorgt voor problemen bij Spotify, Snapchat en andere platformen

games ‘Forza Horizon 5’ is een uitsteken­de racegame voor een beperkt publiek

Met ‘Forza Horizon 5' ligt volgende week de belangrijkste racegame van dit jaar in de rekken. We bekijken hem even van dichterbij. En omdat het racefavorietje van dit jaar enkel op Xbox te spelen valt, een platform dat een kleine minderheid van Belgische gamers in huis heeft, reiken we meteen ook drie recente alternatieven aan.

5 november