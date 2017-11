Storing bij WhatsApp van de baan FT

20u20 0 EPA

WhatsApp heeft deze avond wereldwijd problemen gekend. De meeste meldingen deden zich voor in Nederland, maar ook in ons land en Duitsland. Ook gebruikers uit onder meer Brazilië, Egypte en Saoedi-Arabië maakten melding van een storing. Dat blijkt uit berichten op sociale media. De problemen begonnen rond 19.45 uur en duurden een goed uur. Gebruikers konden geen berichten meer versturen of ontvangen. Wie een berichtje stuurde, zag ook geen vinkje meer verschijnen. WhatsApp zelf heeft vooralsnog niet gereageerd. Eerder deze maand lag de berichtendienst al eens een paar uur plat.