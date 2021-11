Storing bij Google-diensten voor zakelijke gebruikers in Europa voorbij

Cryptomunten Roland Duchâtelet noemt bitcoin grote fraude: “Een gevaar voor de samenle­ving”

Ondernemer Roland Duchâtelet, die technologiebedrijf Melexis oprichtte, en bekend is als ex-eigenaar van voetbalclubs STVV en Standard, vindt bitcoin “de grote fraude van het moment”. Duchâtelet zei dinsdagavond in ‘De Afspraak’ dat de digitale munt “een heel groot gevaar is voor de samenleving”.

