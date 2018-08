Starbucks wil Bitcoin gaan accepteren ADN

03 augustus 2018

17u55

Koffieketen Starbucks onderzoekt de mogelijkheid om te kunnen betalen met cryptomunt Bitcoin in zijn zaken. Dat schrijft Techcrunch. Het bedrijf is namelijk gaan samenwerken met een nieuw Bitcoin-handelplatform, Bakkt, dat cryptogeld verhandelt voor dollars.

Starbucks was eerder al voorloper en speelde een belangrijke rol in het opzetten van mobiele betaalwijzen. De koffieketen werkte eerder samen met innovatief betaalplatform Square, dat ook Bitcoin accepteert. Daarnaast kondigde Starbucks een samenwerking aan met het Chinese Alibaba, waarbij het plan bestaat om koffie te gaan bezorgen. Het feit dat Starbucks overweegt Bitcoin te gaan accepteren, kan ervoor zorgen dat meer mensen vertrouwen krijgen in cryptogeld en het daardoor vaker gaan gebruiken.