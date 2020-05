Spotify Premium-abonnees kunnen in real-time naar gedeelde speellijst luisteren Redactie

11 mei 2020

20u16

Bron: Tweakers 0 iHLN Muziekstreamingdienst Spotify brengt vanaf deze week een functie uit genaamd Group Sessions. Daarmee kunnen Premium-abonnees in de mobiele app samenwerken aan een gedeelde speellijst en er in real-time naar luisteren.

De functie geeft twee of meer betalende Premium-gebruikers de mogelijkheid om de af te spelen muziek te beheren. Voor zover bekend is er geen limiet gesteld op het aantal deelnemers, al zegt Spotify tegen The Verge dat het doorgaat met het gaandeweg doorontwikkelen van de functie op basis van feedback van gebruikers.

Het werkt via het delen van een scanbare code, die door de host wordt gedeeld. De uitgenodigde andere deelnemers kunnen die code scannen, waarna iedereen via de interface van Spotify nummers kan afspelen, pauzeren of overslaan. Ook kunnen nummers worden toegevoegd aan of verwijderd uit de speellijst. Alle wijzigingen zijn direct in real-time zichtbaar voor alle deelnemers.

De functie wordt in ieder geval sinds mei vorig jaar getest. Er was er al een onderdeel binnen Spotify waarmee gebruikers hun favoriete muziek kunnen delen, maar dat had bijvoorbeeld de beperking dat het gedeelde beheer niet in real-time verliep.

Desktop

Group Sessions wordt wereldwijd beschikbaar gemaakt voor alle mobiele Premium-gebruikers. Het betreft dan ook nog een bèta-functie. Of en wanneer de optie ook naar de desktopversies van Spotify komt, is niet bekend.

In het verleden had Spotify overigens een enigszins vergelijkbare feature, genaamd Rooms. Daarmee kon dezelfde speellijst in meerdere ruimtes worden afgespeeld en altijd was voor iedereen op hetzelfde moment dezelfde muziek te horen, als ware het een radiostation. Het was daarbij ook mogelijk om te stemmen op nummers en muziek hoger in de rij te krijgen als meerdere personen hetzelfde nummer aandroegen.

Lees ook:

Ruzie met Taylor Swift en hijgtelefoons van Steve Jobs: nieuw boek legt geheimen streamingdienst Spotify bloot (+)