Spotify heeft nu ook Stories: sterren kunnen korte filmpjes plaatsen

Zo zijn bovenaan de populaire Christmas Hits-playlist, die door ruim drie miljoen mensen wordt gevolgd, clips te zien waarin artiesten zoals Jennifer Lopez en Kelly Clarkson iets delen over hoe zij de feestdagen ervaren. Ook boven de Tear Drop-afspeellijst met emorap zijn Stories te vinden.

Het gaat vooralsnog om een experiment, zegt Spotify. Het is nog niet bekend of de Stories breder ingezet zullen worden in de app en of gebruikers ze later ook zelf kunnen maken.

Vaak gekopieerde functie

Het Stories-format is oorspronkelijk bedacht door Snapchat: foto's of video's die maximaal 10 seconden in beeld blijven en na 24 uur helemaal verdwijnen.

Nadat Facebooks poging om Snapchat over te nemen mislukte, werd de populaire functie in 2016 gekopieerd door Facebook-dochterbedrijf Instagram. Later kwamen ook YouTube en LinkedIn met een variant op de Stories, recent gevolgd door Twitter.