Spotify breidt uit naar 80 nieuwe landen

games Heimwee naar de hel? Blizzard gaat met ‘Diablo II: Resurrec­ted’ voor nostalgie én eerbetoon aan een genreklas­sie­ker

10:10 Het jaarlijkse BlizzCon, een feest waar gameproducent Blizzard duizenden fans rond all things WarCraft, StarCraft, Overwatch, Hearthstone en Diablo verzamelt, werd eerst uitgesteld en nu dan maar virtueel gehouden. Hoewel we wat de in 2019 aangekondigde Diablo IV wat op onze honger bleven zitten qua nieuwe info, krijgen we wel de revelatie dat het iconische Diablo II met Diablo II: Resurrected een remaster krijgt. We spreken – via Zoom dan maar - met de makers en dit is wat we daaruit onthouden.