Spotify beschuldigt Apple van oneerlijke concurrentie ttr

13 maart 2019

12u23

Bron: belga 1 iHLN De muziekstreamingdienst Spotify beschuldigt Apple van oneerlijke concurrentie en heeft een klacht neergelegd bij de Europese Commissie. Volgens het Zweedse bedrijf heeft Apple in zijn App Store regels ingevoerd die de vrije keuze van de consument beperken. Op apps die concurreren met Apple Music houdt de Amerikaanse technologiegigant immers 30 procent heffing in, waardoor Spotify zijn prijzen moest optrekken.

De Zweedse muziekstreamingdienst maakte zijn premium abonnement lange tijd duurder voor de Apple-gebruikers, maar biedt dat intussen niet meer aan op de iPhone. Het bedrijf diende op 11 maart een klacht in bij de Europese mededingingsautoriteit. "Apple is een platformprovider, maar ook een directe concurrent. Ze proberen rivalen zoals Spotify te benadelen, en hun beperkingen worden alsmaar frequenter en extremer", aldus de advocaat van het bedrijf, Horacio Gutierrez, vandaag in Brussel.



Ook Europa is al langer bezorgd over de macht die technologische platformen zoals Apple en Google hebben. Tegen Amazon, dat verkoopsgegevens van concurrenten zou kunnen inkijken, heeft de Europese Unie een onderzoek lopen. Amazon zou die kennis immers kunnen gebruiken om gelijkaardige producten goedkoper aan te bieden.

Inkomsten

De zogenaamde app-economie zou de volgende jaren bijna verdubbelen in omvang, naar een verwachte 157 miljard dollar (zo’n 138 miljard euro) tegen 2022, verwachten analisten. Voor Apple zijn de inkomsten uit apps al de belangrijkste groeimotor.



Spotify ziet het aantal betalende klanten nog altijd stijgen. Het jongste kwartaal met 9 miljoen. In totaal telt het bedrijf 207 miljoen gebruikers. Apple Music heeft meer dan 50 miljoen betalende klanten, een gratis versie zoals bij Spotify biedt het bedrijf niet aan.