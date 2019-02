Spijt van verzonden bericht via Facebook Messenger? Verwijderen kan binnenkort ttr

05 februari 2019

21u34

Bron: belga 44 iHLN Berichten die verstuurd zijn via Facebook Messenger zullen binnenkort binnen de tien minuten ingetrokken kunnen worden. Dat maakte Facebook vandaag in een mededeling bekend.

Wereldwijd maken meer dan een miljard mensen gebruik van de Messenger-app. Wie bijvoorbeeld een bericht heeft gestuurd naar de verkeerde ontvanger, of een grote fout heeft gemaakt, zal het bericht binnen de tien minuten kunnen verwijderen. De ontvanger krijgt wel de melding dat het bericht is verwijderd, aldus Facebook.



Topman van Facebook Mark Zuckerberg maakte in 2018 al bekend aan de functie te werken.

Ook WhatsApp introduceerde eenzelfde techniek waarbij gebruikers een verkeerd verzonden berichtje een uur later nog kunnen verwijderen. Bij Gmail heb je slechts enkele seconden de tijd om je te bedenken.