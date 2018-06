Spaanse voetbal-app luistert gebruikers af en waarschuwt voetbalbond wanneer ze illegaal naar match kijken TT

Op café naar een illegale stream kijken van een Spaanse voetbalmatch? Dan verwijder je als Spanjaard maar best eerst de officiële app van de voetbalcompetitie, La Liga. Die blijkt namelijk mee te luisteren of er een voetbalwedstrijd wordt uitgezonden en controleert vervolgens of er op die locatie wel een licentie aanwezig is om de macht uit te zenden.

Wie de app van de Spaanse voetbalbond wil installeren, krijgt sinds vorige week op een Android-toestel twee aanvinkopties voorgeschoteld: eentje met de algemene voorwaarden, een andere met de oproep "je favoriete team te beschermen" en de vraag in te stemmen met het datagebruik van de app. Die blijkt toegang te willen tot je microfoon en je gps-gegevens.

Blijkt nu dat de app op het moment dat er een wedstrijd uit de Spaanse voetbalcompetitie plaatsvindt de microfoon inschakelt en audiofragmenten opneemt en analyseert of er naar een match wordt gekeken. Is dat het geval, dan wordt ook de locatie opgevraagd en wordt die automatisch vergeleken met de lijst met officiële licenties om de wedstrijd uit te zenden.

De app is al meer dan 10 miljoen keer geïnstalleerd op Android-toestellen. Maar sinds bekend geraakte dat ze meeluistert met zijn gebruikers, krijgt ze enkel nog vernietigende reviews in de Play Store.

Volgens de Spaanse Liga is het afluisteren nodig omdat de voetbalbond "de verantwoordelijkheid heeft om de clubs en hun fans te beschermen" tegen illegale uitzendingen in publieke plaatsen. De bond zou zo jaarlijks 150 miljoen euro aan inkomsten missen. Bovendien moeten gebruikers eerst hun toestemming geven voor de functionaliteit. Bedoeling is enkel illegale publieke uitzendingen van wedstrijden op te sporen. "De privacy van de gebruiker is volledige gegarandeerd", aldus de bond.

De Spaanse privacywaakhond AEPD onderzoekt de app.