Sony lanceert nieuw product: de Walkman 2.0 ttr

24 september 2019

19u33

Bron: anp 18 iHLN Het is 2019, overal zijn smartphones en slimme apparaten, de eerste auto's rijden zelfstandig rond, en daarom vond Sony het tijd om een nieuw model van de iconische Walkman op de markt te brengen. De draagbare muziekspeler is dit jaar namelijk 40 jaar oud. Het apparaat is wel aangepast aan de huidige tijd.

De nieuwe Walkman heet NW-A100TPS. De muziekspeler ziet eruit als een Walkman, maar er hoeft geen cassettebandje in. Hij draait op Android en via wifi kunnen mensen een streamingdienst gebruiken om naar muziek te luisteren. De batterij van de draagbare muziekspeler gaat 26 uur mee.

Met NFC en Bluetooth kunnen mensen een koptelefoon verbinden aan het apparaat. Het is wel mogelijk om een cassettebandje te laten draaien op het display. Op het verjaardagsmodel staat ook een speciaal logo.

De nieuwe Walkman ligt vanaf november in de winkels en kost 440 euro. De Walkman is uitgevonden door Sony. Het werd een enorm verkoopsucces. Het is deels gebaseerd op cassettetechnologie van het Nederlandse Philips.

Sony Unveiled 40th Anniversary Walkman That Sadly, It Does Not Play Cassette Tapes #Sony #Walkman #PortableMediaPlayer - https://t.co/z28pokPkYM pic.twitter.com/7lRx4LFfGI MIKESHOUTS(@ mikeshouts) link

We're getting sentimental over the @Sony #Walkman 40th anniversary Model 🤗🎵

📍Hall 20 // #IFA19 #SonyIFA pic.twitter.com/yXhTNom7uD IFA_Berlin(@ IFA_Berlin) link