Solden in smartphoneland: deze vier toestellen koop je nu met een mooie korting

De solden zijn in het land, waardoor dit het ideale moment is om een smartphone te kopen. Omdat de komende maanden verschillende nieuwe modellen zullen uitkomen, verlagen fabrikanten hun huidige toptoestellen in prijs. Frank Everaardt van Hardware Info zocht en vond vier interessante aanbiedingen.

Samsung Galaxy S20

De Galaxy S20 is niet meer de nieuwste, maar het blijft een toptoestel. Dat de smartphone nu met zo’n 30 procent korting in de etalage ligt, is dan ook de moeite. Kijk bijvoorbeeld naar het 6,5 inch-scherm (16,5 cm) met een verversingssnelheid van 120 Hz en de Snapdragon 865-processor, waardoor je er prima mee kunt gamen. Of wat dacht je van de batterij van 4.500 mAh, die een hele dag meegaat? Dit model ondersteunt ook 5G, waardoor je in de toekomst razendsnel kunt surfen en streamen.

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 5G 128GB Cloud Red © Hardware.info

Samsung Galaxy S21 Ultra

Alles wijst erop dat Samsung begin februari een nieuwe reeks smartphones zal aankondigen. Het is dan ook niet verrassend dat je de Galaxy S21 Ultra momenteel met een mooie korting kan kopen. Zo gaat het toptoestel nu voor minder dan 1000 euro over de toonbank. Bij de introductie was dat een kwart meer.

Met deze smartphone kun je uiteraard heel wat doen. Fantastische foto’s nemen, bijvoorbeeld, met dank aan de 108 megapixel-camera en een dubbele telelens die toelaat tot 10 keer in te zoomen. Wie gamet doet dat op een 6,8 inch-scherm (17,27 cm) met een verversingssnelheid van 120 Hz. Wie werkt bedient de smartphone met de bijbehorende S Pen.

Volledig scherm Samsung Galaxy S21 Ultra 12GB/128GB Black © Hardware.info

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Heb je een beperkt budget maar wil je toch een degelijk toestel kopen? Dan is dit model van Xiaomi iets voor jou. Qua grootte (6,67 inch of 16,94 cm) en batterij (5.020 mAh) hoeft deze gsm niet onder te doen voor heel wat andere toestellen, al is de processor uiteraard iets minder krachtig. Toch kan je er de meeste standaardzaken perfect mee doen en maakt de 15 procent korting die je momenteel krijgt van deze smartphone een echte aanrader. Is de batterij leeg? Dan kan je je toestel met de snellaadfunctie in geen tijd weer opladen.

Volledig scherm Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64GB Grey © Hardware.info

Samsung Galaxy Z Flip3

In de jaren 90 waren openklapbare gsm’s het hipste snufje. Dat alles terugkomt, bewijst Samsung met dit toestel, waar je momenteel 20 procent korting op krijgt. Wanneer je deze smartphone openklapt, krijg je een beeldscherm van 6,7 inch (17 cm). Door het toestel op te vouwen past het makkelijk in iedere broekzak én kun je je notificaties blijven lezen. Aan de voorkant van deze smartphone zit namelijk een piepklein scherm waarop die verschijnen. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel: deze opklapbare smartphone heeft een batterij van amper 3.300 mAh, waardoor je ze in de loop van de dag sowieso zal moeten opladen.

Volledig scherm Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128GB Green © Hardware.info

