Sociaal medium Tumblr blijkt 'koopje': van 1,1 miljard naar minder dan 20 miljoen

13 augustus 2019

18u04

Bron: AD.nl 0 iHLN Microblogdienst Tumblr is voor beduidend minder geld verkocht aan de eigenaar van websitemaker WordPress. Het is niet precies bekend wat Automattic betaalde voor het sociale medium, maar volgens nieuwssite Axios was de kostprijs nog geen 20 miljoen dollar. Dat is veel minder dan de 1,1 miljard die Yahoo ooit betaalde voor Tumblr.

Volgens The Wall Street Journal is de verkoop van Tumblr aan Automattic onderdeel van een reorganisatie van Verizon Media Group, het mediaonderdeel van Verizon waaronder bijvoorbeeld ook nieuwssite The Huffington Post en techsite TechCrunch vallen.

In 2017 nam Verizon Yahoo over en kreeg het daarmee Tumblr in handen. Tumblr heeft 450 miljoen blogs, maar de groei stagneert en de dienst is verliesgevend. Tumblr loopt wat gebruikers betreft ver achter op socialemediaconcurrenten als Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest.

Pornorestricties

In mei werd al duidelijk dat Verizon Tumblr wilde verkopen. De enige potentiële overnamekandidaat die publiekelijk interesse toonde was Pornhub, maar de pornosite moest het afleggen tegen Automattic, die naast WordPress ook diensten als Jetpack, Simplenote en Longreads bezit.



Automattic, de nieuwe eigenaar, maakte meteen bekend de huidige pornorestricties van Tumblr in stand te houden. Toen Tumblr zijn hoogtijdagen beleefde, bevatte een groot deel van de Tumblr-blogs pornografie, maar Verizon deed porno na zijn overname in 2017 in de ban.



Dat besluit werd genomen nadat er kinderporno werd aangetroffen op de site. De maatregel zorgde voor veel weerstand onder gebruikers, maar werd toch doorgevoerd. De groep gebruikers die het hier niet mee eens was riep een petitie in het leven om het besluit terug te draaien. Deze werd door meer dan 520.000 gebruikers ondertekend. Voor hen was Tumblr jarenlang een plek waar ze met gelijkgestemden een community konden vormen. Voor sommigen was dit om artistieke redenen, voor anderen omdat zij hun seksuele voorkeur op een onorthodoxe manier zochten.



In tegenstelling tot andere techgiganten maakte Tumblr lange tijd geen bezwaar tegen content met seksuele inhoud.