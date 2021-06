Snapchat verwijdert snelheidsfilter na link met fatale auto-ongevallen

Critici vinden de afschaffing van de filter een goede zaak. Toch vragen ze zich af waarom het zo lang heeft geduurd vooraleer Snapchat die beslissing heeft genomen. In het verleden is namelijk al gebleken hoe gevaarlijk de snelheidsfilter kan zijn. Zo werd de filter al verschillende keren in verband gebracht met ernstige of fatale auto-ongevallen, waarbij er meestal jongeren achter het stuur zaten. Volgens advocaat Michael Neff, die de families van de overleden of zwaargewonde jongeren vertegenwoordigt, neemt de verandering van de app de pijn van de families niet weg.

Dodelijke ongevallen

In 2015 veroorzaakte de snelheidsfilter een botsing in de Amerikaanse staat Georgia, waardoor de autobestuurder permanente hersenschade opliep. Datzelfde jaar werd de filter in verband gebracht met de dood van drie jonge vrouwen na een autocrash in de stad Philadelphia. Ook in 2016 overleden vijf mensen in Florida nadat ze de snelheden van hun auto op Snapchat hadden gedeeld en een botsing hadden veroorzaakt. In 2017 stierven drie jonge mannen in de staat Wisconsin nadat ze een video met vrienden op de app hadden gedeeld waarin ze maar liefst 197 kilometer per uur reden en daardoor tegen een boom knalden.