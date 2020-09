"Fabrikanten smartwatches voldoen niet aan Europese privacynorm" NLA

Fabrikanten van 'slimme' horloges en polsbandjes voldoen niet aan de privacyregels van Europese toezichthouders. Dat schrijft de Nederlandse krant Financieele Dagblad (FD) op basis van eigen onderzoek naar het privacybeleid.

De populaire smartwatches houden data bij over slaappatronen, stress, hartslag, vetpercentage of zuurstofgehalte in het bloed, maar consumenten die willen weten wat fabrikanten met die gegevens doen, worden gedwongen tot het lezen van lange en complexe juridische teksten, waar verplichte informatie vaak in ontbreekt.

Zo zou Apple volgens het FD niets over gezondheidsdata melden, maar op de privacypagina staat er wel specifiek wat er met de datagegevens gebeurt die het horloge verzamelt. Andere fabrikanten als Xiaomi en Huawei daarentegen blijven vager. Zij zeggen dat ze de verzamelde data met “zakenpartners” voor “zakelijke ondersteuning” delen, maar concreter wordt het niet.



De bescherming van deze gevoelige data wordt dringender, omdat de smartwatches steeds meer registreren, aldus het FD. Het zijn niet meer de simpele 'stappentellers' uit de begintijd. Fabrikanten willen ze nu ook gebruiken om coronabesmettingen te voorspellen, of om te helpen bij het afstand houden.

De betrokken bedrijven zeggen zelf aan de krant dat ze wel voldoen aan de privacywet. Toch heeft de Finse fabrikant Polar zijn informatie voor gebruikers intussen aangepast. Polar publiceert nu als enige alle namen van dienstverleners die toegang hebben tot de gegevens van zijn gebruikers. Daaronder is bijvoorbeeld een Europees datacentrum van Amazon. Polar benadrukt dat het geen data verkoopt.