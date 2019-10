Orange Gesponsorde inhoud Smart speakers met virtuele assistent: maak je leven makkelijker! Aangeboden door Orange

24 oktober 2019

Zoveel te doen en zo weinig tijd, je kent het wel. Inmiddels hebben we gelukkig allerlei (slimme) technologie in huis om ons te helpen bij de organisatie van ons leven. En toch: zoveel verschillende apparaten, wederom zo weinig tijd om ze allemaal optimaal te gebruiken. Zo blijven we bezig. Precies daarom introduceert Google de smart speakers Google Nest Hub en Google Nest Mini.

Alles aan elkaar gekoppeld

Google Nest Hub koppelt alle slimme apparaten in huis aan elkaar en fungeert als het centrale zenuwstelsel van waaruit je alles kan regelen. ’s Avonds nog even de lichten dimmen voor een romantische avond? Spreek de magische woorden: “Hey Google, dim de lichten in de woonkamer met 50 procent” en het gebeurt. Sommige lampen kan je zelfs vanuit het buitenland aansturen met je smartphone, wat uiteraard handig is om de schijn van aanwezigheid hoog te houden.

Erg handig aan de Hub en de Mini is dat ze je helpen om je dag te plannen. Verkeersinformatie vroeg in de ochtend? Je krijgt ze van zodra je wakker bent. “Hey Google, hoe is het verkeer naar mijn werk?” Ga je op reis met het vliegtuig? De Google Assistent kan een statusupdate van je vlucht geven.” Heb je een afspraak met een klant of een vriend, Hub en Mini herinneren je eraan. Of zoek je nog vlug een adresje om lekker te tafelen? “Hey Google, wat zijn de beste restaurants bij mij in de buurt?” en je hebt zo een tafel geboekt.

Ook voor je gezin vormen zowel de Hub als de Mini een ideale ‘work tool’, want je kan er gezamenlijk agenda’s mee plannen. Op die manier krijg je een mooi overzicht van wat iedereen aan het doen is. En wie houdt het boodschappenlijstje bij? Doet Google gewoon. Mocht je – zoals zoveel mensen – vergeten waar je je paspoort gelegd heb, vraag dan aan je Google Assistent of hij/zij het voor jou onthoudt. It’s not rocket science. “Oké Google, onthoud dat mijn paspoort in de lade naast de televisie ligt.”

Ook handig voor hobby’s

Lui in de sofa naar muziek luisteren en niet meer naar de installatie sloffen om een LP om te draaien of een ander streaminglijstje te kiezen: kan allemaal. “Hey Google, speel Discover Weekly op Spotify,” en luister, lui achterover leunend. Tegelijkertijd kan je via het display zelfs je garage in de gaten houden of de thermostaat met een graad te laten zakken, dankzij de slimme koppeling met andere apparaten in huis.

Ook voor hobbychefs is de Hub een welkome hulp, omdat-ie fungeert als een sous-chef. Hoe lang moet pasta koken? Hoe maak je een perfecte omelet? Of hoeveel gram bloem heb je nu weer nodig voor pizzadeeg? Je vraagt het aan Google en krijgt meteen een antwoord en een handig filmpje. Makkelijk, want je hoeft met je naar ui ruikende handen niet meer door dat mooie kookboek te bladeren. Bovendien is de Hub een ideale kookwekker, en kan je verschillende timers instellen, tijdens dezelfde kooksessie. En nu je toch in de keuken staat, wist je dat je met de Google Nest Hub ook de keuken kan schoonmaken? Enige voorwaarde is dat die moet koppelen met een geschikte robotstofzuiger.

Kortom, met de functies van zowel de Google Nest Hub en de Google Nest Mini voeg je ‘huishoudgemak’ toe. Handig, makkelijk, plug & play. Easy peasy.

Ook wat hulp nodig bij de organisatie van je leven? Wie nu intekent voor een jaarabonnement bij Orange (Koala, Cheetah, Arend (Premium), Love Duo/Trio) krijgt een exclusieve korting. Je betaalt dan slechts 9 euro i.p.v. 59 euro voor een Google Nest Mini of 49 euro i.p.v. 129 euro voor een Google Nest Hub. Bestaande klanten profiteren eveneens van deze actie.