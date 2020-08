Slinkse WhatsAppfraude duikt op in Nederland: opgenomen stem gebruikt om geld bij familie los te weken Bart Lelieveld

10 augustus 2020

16u04

Bron: AD.nl 5 iHLN Een nieuwe vorm van WhatsAppfraude is opgedoken in het Nederlandse Den Haag. Een doortrapte vorm van fraude ook, waarbij gebruik wordt gemaakt van de opgenomen stem van iemand. Een Hagenaar werd in juli gebeld door een onbekende en hoorde niets aan de andere kant van de lijn. Later bleek dat criminelen met zijn opgenomen stem een familielid om geld probeerden te vragen.

Toen de Nederlander eind juli werd gebeld en niets hoorde zei hij: ‘Hallo, met Jan. Hallo. Ik kan niks horen’. Toen hij ophing, kreeg hij een sms-bericht waarin stond dat iemand hem probeerde te bellen.

Hallo, met Jan

Vervolgens werd hij nog een keer gebeld. Opnieuw hoorde hij niets. Weer zei hij: ‘Hallo. Met Jan. Ik kan je nog steeds niet horen.’ Het slachtoffer probeerde nog contact te krijgen met het voor hem onbekende nummer, maar er werd niet meer op gereageerd.



Een dag later werd Jan plots gebeld door een familielid. Die vertelde hem dat iemand zich voor hem had uitgegeven en namens hem om geld had gevraagd.

Niet ingetrapt

Het familielid was via WhatsApp gecontacteerd, zogezegd door de Nederlander. De persoon had daarop naar het voor hem onbekende nummer dat was opgegeven gebeld en hoorde de opgenomen stem zeggen: ‘Hallo, met Jan. Hallo. Ik kan niks horen.’ Het familielid vertrouwde het niet en maakte geen geld over. Toen het familielid de Hagenaar vervolgens op diens bekende nummer contacteerde, kwam naar boven dat het een wel erg opvallende fraudepoging betrof.