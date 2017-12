Slijten printers te snel? Frans gerecht opent onderzoek naar "voorgeprogrammeerde veroudering" TT

Er loopt sinds november in Frankrijk een vooronderzoek naar "voorgeprogrammeerde veroudering" en "misleiding" bij printers van de Japanse producent Epson. Dat heeft het Franse persbureau Afp vernomen uit gerechtelijke bron.

Het is de eerste keer dat in Frankrijk om die reden een onderzoek wordt gestart, zegt de vereniging "Halte à l'obsolenscence programmée (HOP, Halt aan de geprogrammeerde veroudering). Die had in september een klacht ingediend tegen producenten HP, Canon, Brother en "vooral" Epson.

Volgens HOP passen de producenten technieken toe waardoor geen afdrukken meer gemaakt kunnen worden, hoewel de inktpatronen niet helemaal leeg zijn.