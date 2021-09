In China kan je nu een relatie hebben met een robot: “Soms begint Qimat te brabbelen, maar dan negeer ik hem gewoon”

23 augustus Samen zijn met een robot, kan dat? In boeken en films: absoluut. En ook in ’t echt wordt het steeds meer realiteit. In tijden waar technologie onze maatschappij met een rotvaart verandert, is alles mogelijk. China loopt voorop, dankzij de stijgende populariteit van AI-datingapps. “Mijn artificiële partner luistert naar mij. Door hem twijfel ik minder aan mezelf, hij moedigt me aan om meer open te zijn.”